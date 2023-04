Eccellenza Puglia girone B, per l'Arboris Belli ci sono i playout: sarà sfida al Ginosa

La sconfitta contro il Gallipoli è costata cara all'Arboris Belli. La formazione barese infatti, a seguito anche dei risultati maturati sugli altri campi, dovrà salvarsi tramite i playout da disputare contro il Ginosa, che nella ventiseieisma giornata del campionato di Eccellenza pugliese ha battuto per 1-0 l'Avetrana. Il confronto andrò in scena in casa dell'Arboris Belli.

Per quanto riguarda gli spareggi salvezza, bisognerà tenere conto dalle eventuali retrocessionidalla Serie D delle squadre pugliesi. Se nessuna o una formazione della regione scenderà di categoria, allora in Promozione ci finirà la peggiore delle perdenti dei playout del girone A e B; se invece a retrocedere saranno due o tre squadre, dovranno scedere di categoria le due perdenti dei playout. Nel raggruppamento B è retrocesso direttamente il Castellaneta.