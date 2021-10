Virtus Mola, sconfitta a domicilio contro il De Cagna Otranto: decide Cisternino nella ripresa

Squadra in casa

Squadra in casa Virtus Mola

Dopo lo scoppiettante pareggio ottenuto contro il Gallipoli, la Virtus Mola cade allo stadio Atleti Azzurri di Castellana Grotte contro il De Cagna Otranto, nel match valevole per la sesta giornata del girone A del campionato di Eccellenza. Nel primo tempo gli ospiti creano diversi pericoli alla retroguardia biancazzurra: prima Touré che impegna con un rasoterra il porterie Cocomazzo, poi Meneses spedisce di poco a lato un diagonale. La Virtus Mola si affaccia in avanti specialmente nella ripresa, tuttavia su una transizione è il De Cagna Otranto a trovare il vantaggio con Cisternino, che insacca di testa su un cross di Plevi; la Virtus Mola tenta di reagire ma senza riuscire a pungere: finisce 1-0, la formazione allenata da Angelo Sisto resta ultima in classifica a quota un punto.