Girardi risponde a Fumai: la Virtus Mola pareggia in casa contro il Massafra

Secondo pareggio consecutivo per la Virtus Mola, dopo quello rocambolesco (col risultato di 4-4) ottenuto nello scorso weekend sul campo del Ginosa: allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Castellana Grotte la formazione allenata da Angelo Sisto fa 1-1 nel delicato incrocio salvezza contro il Massafra, nel match valevole per l'ottava giornata del campionato di Eccellenza (girone B). Nel primo tempo la Virtus Mola era andata in vantaggio grazie al rigore trasformato da Fumai, al secondo centro (consecutivo, per altro) in questo torneo. Il Massafra rimane in inferiorità numerica per l'espulsione di Cirrottola e i padroni di casa riescono a chiudere la partita, così Girardi riporta tutto in equilibrio: finisce così, la Virtus Mola resta all'ultimo posto in classifica a quota tre punti.