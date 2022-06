Eccellenza Puglia girone B, Virtus Mola: tutti i numeri della stagione 2021/2022

La Virtus Mola non è riuscita a centrare la salvezza, concludendo il proprio percorso all'ultimo posto del girone B e dunque con la retrocessione in Promozione. 23 i punti conquistati al netto di 5 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. I gol fatti sono arrivati a quota 36, mentre ammontano a 44 quelli subiti.

In casa sono arrivate 4 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte; un successo, 3 pari e 9 ko il ruolino di marcia in trasferta. La vittoria più larga è arrivata lo scorso 10 aprile, contro l'Ostuni, per 4-1, mentre la sconfitta più pesante è stata ad opera del Toma Maglie, che il 3 aprile ha battuto i biancazzurri col risultato di 5-0.