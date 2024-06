Eccellenza Puglia, resa nota la graduatoria per i ripescaggi

Il comitato regionale LND Puglia ha reso note le graduatorie per l'eventuale ripescaggio nel campionato di Eccellenza. In caso di necessità, per completare l'organico, si terrà conto delle seguenti classifiche: prima fra tutte è la Virtus Matino, retrocessa in Promozione ai playout dopo essere arrivata ottava nella stagione regolare.

POL.D. VIRTUS MATINO Perdente Play-out - Girone B (8^ posto in classifica) al termine del campionato A.S.D. SAN MARCO Perdente Play-out - Girone A (9^ posto in classifica) al termine del campionato A.C. REAL SITI Perdente Play-out - Girone A (10^ posto in classifica) al termine del campionato -punti 34 A.S.D. A.TOMA MAGLIE Perdente Play-out - Girone B (10^ posto in classifica) al termine del campionato società non partecipante ai Play-out per distacco pari o superiore ai 7 punti - punti 21- A.S.D. TAURISANO 1939 la Società, fra le due vincenti i Play-Off (girone A e girone B), con il maggior numero di punti in classifica al termine del Campionato di competenza 2023/2024. Sarà data priorità per le squadre classificatesi al 1° posto a parità di punteggio A.S.D. FOOTBALL CAPURSO la Società, fra le due vincenti i Play-Off (girone A e girone B), con il minor numero di punti in classifica al termine del Campionato di competenza 2023/2024. Sarà data prioritàper le squadre classificatesi al 1° posto a parità di punteggio A.S.D. RINASCITA REFUGEES Società vincente della Coppa Italia Promozione 2023/2024

Graduatoria società perdenti 2° turno play-off

A.S.D. LUCERA CALCIO terza A.S.D. LEVERANO FOOTBALL quarta

Graduatoria perdenti 1° turno play-off

A.S.D. GROTTAGLIE CALCIO terza A.S.D. VIGOR TRANI CALCIO quarta

Graduatoria Società non partecipanti al 1° turno gare play-off. (vedi distacco pari o superiore ai 7 punti)

A.S.D. VIRTUS PALESE CALCIO quinta