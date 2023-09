Eccellenza Puglia, i calendari del campionato: ecco il cammino delle squadre baresi

La LND Puglia ha pubblicato il calendario del campionato di Eccellenza, suddiviso nei gironi A e B, che prenderà il via domenica 10 settembre. Ai nastri di partenza, nel raggruppamento A, ci saranno sei squadre baresi: Corato, Molfetta, Borgorosso Molfetta, Molfetta Sportiva, Polimnia e Virtus Mola. L'altra formazione della provincia, l'Arboris Belli, affronterà invece il girone B.

Alla prima giornata subito un derby, quello tra Molfetta e Corato; impegni in trasferta per Borgorosso Molfetta e Molfetta Sportiva, rispettivamente contro Canosa e Foggia Incedit. Il Polimnia ospiterà invece il San Marco, la Virtus Mola se la vedrà tra le mura amiche contro il San Severo. Di seguito l'elenco dei derby nell'arco del torneo.

Seconda giornata : Borgorosso Molfetta-Molfetta, Molfetta Sportiva-Polimnia

: Borgorosso Molfetta-Molfetta, Molfetta Sportiva-Polimnia Terza giornata : Molfetta-Molfetta Sportiva

: Molfetta-Molfetta Sportiva Quarta giornata : Virtus Mola-Polimnia

: Virtus Mola-Polimnia Sesta giornata : Molfetta Sportiva-Borgorosso Molfetta, Virtus Mola-Molfetta

: Molfetta Sportiva-Borgorosso Molfetta, Virtus Mola-Molfetta Settima giornata : Borgorosso Molfetta-Corato

: Borgorosso Molfetta-Corato Nona giornata : Corato-Molfetta Sportiva, Molfetta-Polimnia

: Corato-Molfetta Sportiva, Molfetta-Polimnia Decima giornata : Virtus Mola-Borgorosso Molfetta

: Virtus Mola-Borgorosso Molfetta Dodicesima giornata : Polimnia-Corato, Virtus Mola-Molfetta Sportiva

: Polimnia-Corato, Virtus Mola-Molfetta Sportiva Tredicesima giornata: Borgorosso Molfetta-Polimnia, Corato-Virtus Mola

Clicca qui per consultare i calendari completi dei due gironi del campionato di Eccellenza: Calendario Eccellenza 2023-24

Eccellenza Puglia 2023/2024: le date

Il massimo campionato regionale come già accennato partirà il 10 settembre, con l'ultima giornata di andata che si giocherà il 3 dicembre. La chiusura della regular season è fissata per il 14 aprile. Saranno sei le soste in programma nel corso della stagione: 24 e 31 dicembre, 21 gennaio, 4 febbraio (in queste date si svolgerà la finale di Coppa Italia), 24 e 31 marzo 2024.