Eccellenza Puglia, il 6 luglio si terrà un meeting di confronto in vista della stagione 2022/2023

Per mercoledì 6 luglio (ore 18:00) è stato fissato un incontro tra i Componenti del Consiglio Direttivo, i rappresentanti AIAC e AIC Puglia e i rappresentanti legali delle squadre che militano in Eccellenza, tra cui il Corato, il Città di Mola e il Borgorosso Molfetta, per discutere sulla programmazione della stagione 2022/2023 e dei format da adottare per i prossimi due anni. Si parlerà anche delle possibili modifiche da applicare alla formula della Coppa Italia Regionale.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti Puglia tramite i propri canali ufficiali:

Dopo il Consiglio Direttivo del 15 giugno, il Presidente Vito Tisci ha convocato i rappresentanti legali delle squadre aventi diritto a partecipare al Campionato Regionale di Eccellenza della stagione sportiva 2022/2023 per un meeting di confronto in programma mercoledì 6 luglio 2022, con inizio alle ore 18, che avrà luogo presso “The Nicolaus Hotel” (Via Cardinale A. Ciasca n° 27 – 70124 Bari).

La riunione, a cui parteciperanno i Componenti il Consiglio Direttivo nonché i Rappresentanti di AIAC e AIC Puglia, ha lo scopo di acquisire suggerimenti e indicazioni per la programmazione dell’attività agonistica del Campionato Regionale di Eccellenza della stagione sportiva 2022/2023, di approfondire le tematiche inerenti i possibili format che il C.R. Puglia LND ha intenzione di adottare per le prossime due stagioni sportive 2022/2023 – 2023/2024, nonché di valutare eventuali modifiche all’attuale formula della Coppa Italia regionale.