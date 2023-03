Eccellenza Puglia, il Polimnia cade al cospetto del Manfredonia capolista (4-0)

Squadra in casa

Dopo otto risultati utili di fila, il Polimnia è tornato ad incassare una sconfitta. Nell'anticipo della ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese, girone A, i neroverdi hanno subito un secco 4-0 per mano del Manfredonia capolista nella sfida andata in scena allo stadio Comunale di San Ferdinando di Puglia. Le reti dei padroni di casa portano la firma di Giambuzzi, Ayman, Panelli e Lopez; il Polimnia, al settimo ko stagionale, è rimasto così fermo a quota 32 punti in classifica.