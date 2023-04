Eccellenza Puglia, il programma della ventiseiesima giornata: ultimo turno decisivo per lo svolgimento dei playoff

Domenica 16 aprile andrà in scena l'ultima tappa della stagione regolare del campionato di Eccellenza pugliese, con la questione playoff che va risolta per quel che concerne il girone A. Al momento infatti gli spareggi sono attualmente in bilico, visto che il distacco tra Manfredonia, primo a 64 punti, e il Bisceglie secondo (56 punti) potrebbe aumentare: se il divario arriverà almeno a quota dieci punti, la formazione foggiana avrà accesso direttamente alla finalissima. Insomma, tutto rimane in bilico, anche nella corsa al terzo posto, conteso da Unione Sportiva Mola e Corato.

Entrambe le formazioni hanno finora conquistato 51 punti, ma i biancazzurri sono avanti per la differenza reti; proprio i biancazzurri saranno impegnati in un delicato in casa del Bisceglie che, di fatto, deciderà lo svolgimento dei playoff se il Manfredonia batterà contemporaneamente il Canosa; i neroverdi invece saranno di scena sul campo del San Severo avendo l'unico obbiettivo di vincere. In programma inoltre c'è il derby tra Polimnia e Borgorosso Molfetta.

Eccellenza Puglia, il programma della ventiseiesima giornata del girone A