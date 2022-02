La Virtus Mola cede al Martina capolista: biancazzurri sconfitti per 1-0

Si è interrotta la striscia positiva della Virtus Mola, reduce da due risultati utili di fila: allo stadio Turis i biancazzarri sono stati sconfitti per 1-0 dal Martina capolista del girone B. Dopo aver resistito agli assalti avversari nel primo tempo, i padroni di casa l'hanno sbloccata grazie al gol di Barrera al 50', mettendo così in saccoccia i tre punti. La Virtus Mola resta ferma a quota 11 punti e, complice la vittoria per 3-1 del Grottaglie sull'Ugento, scende all'ultimo posto in classifica.