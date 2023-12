Eccellenza Puglia, colpaccio per il Molfetta: in biancorosso arriva Vittorio Triarico

La Molfetta Calcio Srl, comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vittorio Triarico.

Dunque, ancora un colpo di mercato di spessore, messo a segno dal DS biancorosso Danilo Dammacco, che sbaragliando la concorrenza di molti club di Serie D, è riuscito a regalare ai sostenitori molfettesi, un giocatore talentuoso come Triarico, che ha accettato di scendere di categoria, per vestire la maglia biancorossa. Veramente straordinario quindi, il lavoro svolto dal Direttore Dammacco, che ha portato a Molfetta, un giocatore con un carriera importante alle spalle, che ha militato anche in Serie B e che è sicuramente in grado di spostare gli equilibri, in una categoria come l’Eccellenza.

Vittorio Triarico, è un centrocampista esterno d’attacco, classe 1989 originario di Mesagne, cresciuto nel competitivo settore giovanile del Lecce. Il neo sparlotto, che ha debuttato in Serie B, vale a dire nel secondo livello del calcio italiano, proprio con la maglia del Lecce, collezionando qualche presenza ad inizio carriera, vale a dire tra il 2006 ed il 2008, può vantare anche una grande esperienza nel calcio professionistico di Serie C. Per Triarico infatti, parlano i numeri con oltre 190 presenze e 19 reti totalizzate in C, militando in piazze importanti come tra le altre, quelle di Crotone, Pagani, L’Aquila, Matera e Monopoli. In Serie D invece, ha vestito le maglie di Bitonto, Brindisi e Fasano, squadra quest’ultima, con la quale ha iniziato la stagione e dalla quale proviene.

Triarico, va a rinforzare una rosa già competitiva ed aggiunge ulteriormente esperienza e temperamento alla compagine biancorossa, che rappresentano doti importanti, che sicuramente serviranno alla squadra del presidente Saverio Bufi, per questa seconda parte di stagione, che si prevede molto impegnativa. Vittorio Triarico, ha già svolto la prima seduta di allenamento con il resto dei compagni agli ordini di mister Di Domenico ed è a disposizione per la sfida di domenica a Corato.

Fonte: comunicato ufficiale Molfetta