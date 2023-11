Eccellenza Puglia, il Molfetta puntella la difesa con Christian Colaci

La Molfetta Calcio Srl, comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Colaci.

Il nuovo acquisto biancorosso, è un terzino sinistro classe 2003 e per lui si tratta di un ritorno a Molfetta, dopo l’esperienza della scorsa stagione in Serie D, dove collezionò con gli sparlotti 14 presenze totali: 12 in campionato e 2 in Coppa Italia.

Colaci, ha fatto parte della Primavera del Bari per poi esordire in Serie D nella stagione 2021/22, con la maglia del Bitonto. A metà stagione poi, si trasferisce a Brindisi, sempre in Serie D, dove gioca con una certa continuità, mettendo a segno anche una rete contro il Nardò. Lo scorso anno invece, ha iniziato come già ricordato, la prima parte del campionato di Quarta Serie con la Molfetta Calcio, per poi passare nel mercato dicembrino, al club campano della Puteolana. In questa stagione invece, Colaci ha iniziato con la maglia del Bitonto in D, club con il quale ha rescisso pochi giorni fa, per poi firmare appunto con la Molfetta Calcio.

Colaci, è a disposizione di mister Di Domenico e del suo staff ed è arruolabile per la partita di domenica, contro la Nuova Spinazzola.

Fonte: comunicato ufficiale Molfetta