Molfetta, annunciato il nuovo allenatore: squadra affidata a Christian Carbone

Il Molfetta ha annunciato l'allenatore che guiderà la squadra nella stagione 2024/2025: come appreso dalla conferenza stampa andata in scena nel tardo pomeriggio di lunedì 24 giugno, la scelta è ricaduta su Christian Carbone, reduce dall'esperienza alla guida della formazione Juniores del Barletta. Il tecnico ha guidato anche la prima squadra dei biancorossi il 17 dicembre 2023, in occasione del match contro il Fasano (terminato 1-1).

In passato Carbone ha guidato in Eccellenza il Team Orta Nova, dal 2020 al 2021.