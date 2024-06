Eccellenza Puglia, Molfetta: formalizzato il ritorno di Donato De Santis

La Molfetta Calcio Srl, comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Donato de Santis.

Il neo Sparlotto, è un molfettese doc, estremo difensore classe 2000 proveniente dal Borgorosso Molfetta. Per de Santis, si tratta di un ritorno nella Molfetta Calcio, avendo già militato con i biancorossi nella stagione di Eccellenza 2018/19, collezionando 14 presenze.

Ecco le sue prime dichiarazioni da giocatore biancorosso, dalle quali, traspare subito la sua molfettesità: ” Sono molto felice di vestire la maglia della Molfetta Calcio. Giocavo già a Molfetta nel Borgorosso ma giocare davanti ai tifosi, è un’altra cosa. Avevo altre richieste ma alla Molfetta Calcio non ho saputo dire di no, anzi aspettavo solo la chiamata della dirigenza. Sono tifoso del Molfetta fin da bambino quindi per me, sarà un onore giocare nella Molfetta Calcio.

Sulle sue caratteristiche: “Sono un portiere atipico, non molto alto in un ruolo in cui tutti guardano all’altezza e magari meno alla sostanza. Non mi piace tanto parlare di me, ma dimostrare il mio valore sul campo, con i fatti, partita dopo partita”.

Sul prossimo campionato: “Ci prepariamo ad un campionato molto lungo, al momento non conosciamo ancora con esattezza, gli organici delle altre squadre ma l’intento è quello di fare bene e toglierci qualche bella soddisfazione”.

Fonte: comunicato ufficiale Molfetta