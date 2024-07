Eccellenza Puglia, Molfetta: ingaggiato l'attaccante Ivan Di Federico

La Molfetta Calcio Srl, comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivan Di Federico, per la stagione sportiva 2024/25.

Di Federico, attaccante classe ’96 originario di Grottaglie (Ta), è una punta centrale a cui piace svariare su tutto il fronte d’attacco. Molto strutturato fisicamente, il neo Sparlotto, fa del colpo di testa una delle sue armi migliori ma è anche dotato di una buona tecnica individuale.

Dopo essersi fatto le ossa, in importanti settori giovanili come quelli di Taranto, Torino, Entella e Trapani, Di Federico può vantare nel corso della sua carriera, una discreta esperienza in Serie D, dove ha totalizzato circa 90 presenze. Notevoli infatti, le sue esperienze in Quarta Serie, con le maglie, tra le altre squadre, di Castelfidardo, Fermana, San Severo e Fasano. Ottima l’esperienza del neo puntero biancorosso, anche in Eccellenza, dove ha segnato gol importanti soprattutto in club come Vigontina San Paolo, Corato, Audace Barletta, Pol. Cimini e UC Cuoiopelli, quest’ultimo club di Santa Croce sull’Arno militante in Eccellenza toscana, dal quale proviene.

Fonte: comunicato ufficiale Molfetta