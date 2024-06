Molfetta, Lucio De Censo confermato come direttore tecnico del settore giovanile

La Molfetta Calcio Srl, comunica di aver confermato il signor Lucio de Censo, come Direttore Tecnico del settore giovanile, anche per la stagione 2024/25.

de Censo che negli anni ha accumulato una vasta esperienza a livello di settore giovanile e che non ha certo bisogno di presentazioni, ha già le idee chiare per la prossima stagione. Lo abbiamo avvicinato per conoscere le novità che attendono i giovani sparlotti:

«Da luglio 2023 come Direttore Tecnico del Settore Giovanile della Molfetta Calcio, ho sposato e condiviso le idee del responsabile del Settore Giovanile, Paolo de Gennaro portando nella Molfetta Calcio, la mia idea di lavoro sia dal punto di vista organizzativo che prettamente di campo. Questo per far si, che il settore giovanile biancorosso, fosse fin dal primo momento in crescita, in progresso e competitivo. Non nascondo, che all’inizio ho trovato tante difficoltà e ho dovuto apportare delle modifiche e giorno dopo giorno, abbiamo lavorato duramente e oggi posso dire che abbiamo iniziato ad avere una filosofia ben precisa di lavoro sia dentro il campo che fuori dal campo. Era questo un obiettivo che il sottoscritto voleva ottenere nel tempo, perché nulla si ottiene con un lavoro di pochi giorni.

Oggi possiamo vantare, una struttura organizzativa di ben 25 unità, ognuno con il suo ruolo, con le sue mansioni, per portare avanti questo progetto importante. Vogliamo continuare il lavoro, ancora con più voglia, in quanto rappresentiamo la prima squadra della città di Molfetta, ci alleniamo in un campo importante e soprattutto vorrei continuare con gente che sposa la mia filosofia di lavoro, sia in campo che fuori dal campo. Quest’anno, abbiamo inserito degli allenatori giovani, motivati ed innovativi ed era quello che cercavo, perché io sono prima un tecnico e poi un organizzatore. Abbiamo l’idea di formare gli atleti, con particolare attenzione al comportamento che essi assumono, da quando ad esempio posano il borsone nello spogliatoio per l’allenamento a come entrano in campo per la partita. Siamo attenti all’atteggiamento che devono avere durante una gara ufficiale ed anche lontano dal rettangolo di gioco. A questo aspetto pongo molta attenzione, perché questa rappresenta la formazione del giovane calciatore, di un ragazzo che pone le basi per ambire a livelli più importanti.

A tale proposito, ci tengo a dire che noi come Molfetta Calcio, non ostacoleremo mai il passaggio di un ragazzo verso realtà più grandi di noi ma l’intento nostro, è quello di portare più ragazzi possibili prima nella Juniores e poi di aggregarli e farli esordire in prima squadra. Così diamo lustro al nostro lavoro, i nostri ragazzi si sentono gratificati e la società non dovrà andare ad attingere da altri club ma potrà contare su giovani talenti cresciuti nel proprio vivaio. Volevo concludere dicendo, come Direttore Tecnico del settore giovanile della Molfetta Calcio, che ci sono le idee ed i presupposti, per continuare a crescere e fare qualcosa di importante per questi colori».

A Lucio de Censo, la società porge i migliori auguri di un proficuo lavoro.

Fonte: comunicato ufficiale Molfetta