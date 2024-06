Eccellenza Puglia, Molfetta: ufficiale il ritorno di Francesco Barrasso

La Molfetta Calcio Srl, comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Barrasso.

Per Barrasso, centrocampista classe 2000, originario di Cerignola (Fg), si tratta di un ritorno in biancorosso, avendo già militato nella Molfetta Calcio, nella stagione di Eccellenza 2019/20, quella della promozione in Serie D, dove ha collezionato 20 presenze e 2 reti, con gli Sparlotti. Nell’ultimo campionato, il neo biancorosso, ha militato in Eccellenza pugliese con la maglia del Foggia Incedit.

Abbiamo avvicinato Francesco Barrasso, per le sue prime dichiarazioni da giocatore della Molfetta Calcio: «Nella mia prima esperienza a Molfetta qualche anno fa, mi sono trovato benissimo e questo è stato determinante nel scegliere di ritornare. Il calore dei tifosi e la conoscenza dell’ambiente molfettese, sono stati elementi fondamentali per farmi tornare a vestire la maglia biancorossa. Sono un centrocampista offensivo, mi piace giocare dietro le punte ma mi adatto anche nel ruolo di mezzala. Ho un sogno nel cassetto: ripetere l’annata che ci portò alla promozione in Serie D. Se non dovesse realizzarsi, mi impegnerò insieme al resto della squadra, per poter disputare comunque, una stagione di livello».

Fonte: comunicato ufficiale Molfetta