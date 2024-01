Eccellenza Puglia, nel weekend va in scena il sedicesimo turno: il programma

Per il primo fine settimana del 2024 è previsto il ritorno del campionato di Eccellenza, dopo la sosta per le festività invernali. In programma sul calendario la sedicesima giornata dei gironi A e B, con quest'ultimo che non vedrà più tra le protagoniste l'Ostuni, ufficialmente ritirato.

Previsti per questo mese tre turni per il massimo campionato a livello regionale, al netto della sosta per la finale di andata della Coppa Italia tra Manduria e Molfetta, che si svolgerà il 21 gennaio prossimo.

Eccellenza Puglia 2023/2024, il programma della sedicesima giornata

?Girone A

Molfetta Sportiva-Molfetta (sabato 6 gennaio)

Borgorosso Molfetta-Real Siti

Corato-Canosa

Nuova Spinazzola-Bisceglie

San Marco-Foggia Incedit

San Severo-Polimnia

Unione Calcio Bisceglie-Virtus Mola

Girone B