Eccellenza Puglia, slitta la data di Bisceglie-Molfetta: ecco quando si giocherà

Bisceglie-Molfetta si giocherà domenica 28 aprile. La finale dei playoff del girone A del campionato di Eccellenza pugliese doveva giocarsi oggi ma, a successivamente è stato deciso di far slittare lo svolgimento della stessa ad una settimana di distanza in modo da poter permettere la presenza dei tifosi biancorossi. Il calcio d'inizio è fissato per le 16:30 allo stadio Ventura.

" Vince Molfetta, vince la società Molfetta Calcio, vince lo sport‼️ -si legge nel comunicato pubblicato dal Molfetta tramite la propria pagina Facebook- Grazie infatti, al grande impegno del Presidente dott. Saverio Bufi e del Direttore Generale Gianni Tuosto, la semifinale play-off si giocherà con la presenza di entrambe le tifoserie. La gara che si sarebbe dovuta giocare domani 21 aprile alle 16:30, è stata posticipata a domenica 28 aprile ma con la promessa personale del Questore di Andria al Presidente Bufi, che in tale data, verrà data la possibilità ai tifosi molfettesi, di poter assistere dal vivo alla partita più sentita dalla tifoseria biancorossa.

Raggiunto quindi, un obiettivo straordinario per la società Molfetta Calcio, che in settimana si era prodigata affinché questo risultato storico, fosse raggiunto. Sono noti infatti, i tanti divieti di trasferta imposti negli ultimi anni, alle due tifoserie rivali".