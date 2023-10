Eccellenza Puglia, quarta giornata: Molfetta a punteggio pieno, la Virtus Mola conquista il derby con il Polimnia

La quarta giornata del campionato di Eccellenza pugliese ha regalato qualche gioia e dei rimpianti alle squadre baresi impegnate in campo. ?Dopo due sconfitte di fila il Borgorosso Molfetta, nel match mattutino, ha raccolto il secondo pari stagionale con un pizzico di rammarico: i biancorossi, sopra di due gol, sono stati rimontati nel finale dal Bisceglie. Fa quattro su quattro il Molfetta, che ha superato in rimonta il San Severo mantenendo il primo posto in classifica, mentre il Corato ha dovuto incassare il quarto ko complessivo (il secondo consecutivo) contro la Nuova Spinazzola.

Nel girone B l'Arboris Belli ha messo a referto il primo pari della stagione nel match casalingo contro l'Arboris Belli. Nel posticipo serale infine una rete di Antonacci ha permesso alla Virtus Mola di battere il Polimnia, andato per la prima volta ko in questa stagione.

Borgorosso Molfetta-Bisceglie 2-2 [Ventura (BM) al 32', Taccarelli (BM) al 57', Pignataro su rigore (BI) al 76', Mingiano (BI) al 93']

Corato-Nuova Spinazzola 0-1 [Ladogana al 51']

Molfetta Sportiva-Real Siti1-4 [Muzzo (RS), Caruso (MS), Mlinde (RS), Melino (RS), Cormio (RS)]

San Severo-Molfetta 1-3 [Cabrera (S) al 42', Vicedomini (M) al 47' pt, Vicedomini (M) al 58', Scanzano (M) al 68']

Virtus Mola-Polimnia 1-0 [Antonacci]

Arboris Belli-Brilla Campi 0-0

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone A

Molfetta 12 (punti) Unione Calcio Bisceglie 10 Polimnia 9 Real Siti 9 Bisceglie 7 Virtus Mola 7 Nuova Spinazzola 4 San Marco 4 Foggia Incedit 3 Borgorosso Molfetta 2 Corato 1 Molfetta Sportiva 1 San Severo 0 Canosa -1

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone B

Manduria 9 (punti) Massafra 9 Ugento 9 Brilla Campi 7 Virtus Matino 7 Novoli 6 San Pietro Vernotico 6 Maglie 5 Atletico Racale 5 Mesagne 4 Arboris Belli 4 Ginosa 4 Otranto 1 Ostuni

