Eccellenza Puglia, quinta giornata: i risultati delle baresi

Quinta giornata del campionato di Eccellenza quasi interamente da dimenticare per le squadre baresi impegnate in campo. A sorridere è stata la Virtus Mola, che si è aggiudicata il terzo risultato utile consecutivo battendo in trasferta il Bisceglie per 2-0: tre punti importanti che rilanciano le ambizioni dei biancazzurri. Cade invece, dopo quattro vittorie, il Polimnia, battuto in casa dall'Unione Calcio Bisceglie.

Secondo pareggio di fila per il Borgorosso Molfetta, al cospetto della Nuova Spinazzola. Una sfida che si è decisa dagli undici metri, visto che sia Vitale che Ladogana hanno siglato le proprie reti direttametne su calcio di rigore. Momento delicarto per il Corato che contro il Real Siti ha perso la terza gara di fila, cade ancora la Molfetta Sportiva (al quarto ko) sul campo del Canosa: biancorossi penultimi. Nel girone B l'Arboris Belli ha perso in extremis il vivace botta e risposta contro l'Otranto, dovendo incassare la terza sconfitta complessiva.

Bisceglie-Virtus Mola 0-2 [Manzari su rigore al 32', Sifanno al 47']

Canosa-Molfetta Sportiva 2-1 [Caruso (MS), Gonzalez (C)]

Nuova Spinazzola-Borgorosso Molfetta 1-1 [Vitale (BM) su rigore al 56', Ladogana (NS) su rigore all'86']

Polimnia-Unione Calcio Bisceglie 0-1 [Zinetti]

Real Siti-Corato 2-1 [Khadire (R), Dibari (R), Cianci (C)]

Molfetta-San Marco [in campo dalle 20:00]

Otranto-Arboris Belli 3-2 [Ferrante (AB) al 5', Vigliotti (O) al 36', Gallo (O) su rigore al 62', Salvi (AB) al 65', Touré (O) al 93']

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone A

Unione Calcio Bisceglie 13 (punti) Molfetta 12 Real Siti 12 Virtus Mola 10 Polimnia 9 Bisceglie 7 Foggia Incedit 6 Nuova Spinazzola 5 San Marco 4 Borgorosso Molfetta 3 Canosa 2 Corato 1 Molfetta Sportiva 1 San Severo 0

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone B

Manduria 15 (punti) Ugento 12 Massafra 12 Virtus Matino 10 Brilla Campi 10 Novoli 9 San Pietro Vernotico 6 Atletico Racale 5 Maglie 5 Arboris Belli 4 Mesagne 4 Otranto 4 Ginosa 4 Ostuni 0

(articolo in aggiornamento)