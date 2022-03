Borgorosso Molfetta, sconfitta amara contro il Real Siti: si riavvicina la zona playout

Dopo due risultati utili consecutivi, il Borgorosso Molfetta si è arreso al Real Siti in uno scontro diretto in ottica salvezza. Allo stadio San Rocco di Stornara i padroni di casa si sono imposti per 2-1: ad aprire le danze è stato Granit al 27', gol seguito dalla replica biancorossa ad opera di Vitale arrivata al 38'; in apertura di ripresa la rete del definitivo sorpasso firmata da Perchaud, grazie un pregevole tacco (48'). Il Borgorosso Molfetta cade al quartultimo posto a 25 punti: la zona playout dista una sola lunghezza, con il Team Ortanova a quota 24. Decisive le prossime due giornate.