D'Aiello e Di Rito stendono il San Marco: vittoria per 2-0 del Corato

Il Corato non si ferma: allo stadio Parisi la formazione guidata da Massimiliano Olivieri ha ottenuto il dodicesimo risultato utile di fila infilando la terza vittoria nelle ultime tre gare, contro il San Marco. Nel primo tempo Coppola, portiere dei padroni di casa, para un rigore ed inoltre allo stesso San Marco è stato annullato un gol per fuorigioco; nella ripresa gli ospiti prendono il sopravvento e vanno per due volte a rete, prima con D'Aiello al 58' e poi col solito Di Rito al 69' su assist di Frappampina. Finisce così, il Corato sale a quota 57 punti e si prepara ad affrontare domenica prossima il Barletta, nello scontro diretto per ravvivare le speranze di raggiungere il primo posto, anche se l'impresa appare piuttosto complessa.