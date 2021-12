Il Corato si fa raggiungere in extremis dal San Severo: allo stadio Ricciardelli finisce 1-1

Il Corato non approfitta del pareggio a reti bianche del Barletta capolista contro il Manfredonia e si fa raggiungere all'ultimo respiro dal San Severo, nel match allo stadio Ricciardelli valevole per la decima giornata del campionato di Eccellenza, girone A. I neroverdi allenati da Massimiliano Olivieri sono pericolosi in avvio con Bozzi che da posizione favorevole non inquadra la porta. Poi a provarci è Rizzo, prima della rete del vantaggio firmata da Di Rito al 29'. Nel finale di primo tempo il Corato confeziona altre due occassione firmate ancora da Bozzi e da Azzarito.

Nella ripresa gli ospiti non arretrano, vanno alla ricerca del gol per chiudere defintiviamente la contesa ma ci vanno solo vicini: Guglielmi, in particolare, trova la traversa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Così al 92' il San Severo pareggia i conti grazie allo spunto di Abissinia. Finisce 1-1, il Corato resa secondo salendo a quota 28 punti in classifica.