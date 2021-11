Virtus Mola, brusco stop contro il Sava: finisce 4-0

Brusco stop per la Virtus Mola, reduce da due pareggi di fila conquistati contro Ginosa e Massafra: allo stadio Camassa gli uomini allenati dal tecnico Angelo Sisto sono stati sconfitti per 4-0 dal Sava, in una gara dove comunque ci hanno provato anche di fronte al largo svantaggio. Dopo un tentativo ospite da parte di Fumai, i padroni di casa passano in vantaggio al 16' grazie a Quarta, servito da Procida; al 32' i due calciatori del Sava si scambiano i ruoli e stavolta è Quarta a servire Procida, che di testa batte Doronzo. Qualche minuto dopo la Virtus Mola reagisce con Portoghese, che da pochi passi non insacca il pallone.

Nella ripresa il Sava chiude i giochi. Al 52' Caruso accoglie un bel suggerimento di un ispirato Procida, poi gli ospiti prendono un legno e si rendono pericolosi con Fumai, su cui fa buona guardia il portiere Maraglino.; all'89' D'Arcante è freddo nel realizzare un calcio di rigore. Finisce 4-0, la Virtus Mola resta ultima in classifica nel girone B a quota 3 punti.