Eccellenza Puglia, sesta giornata: i risultati delle baresi

Dopo la sconfitta nello scorso weekend contro l'Unione Calcio Bisceglie, il Polimnia ha ripreso la marcia rifilando un pokerissimo al Foggia Incedit: quarta vittoria totale per i rossoverdi. Bene anche il Borgorosso Molfetta, che ha potuto festeggiare il primo successo della stagione nel derby contro la Molfetta Sportiva: in tal senso, i biancorossi hanno incassato la quinta sconfitta della stagione. Brutta sconfitta invece per il Corato: il Bisceglie ha imposto una vera e propria prova di forza ai neroverdi, travolti da sei reti che hanno sancito il quarto ko di fila.

Nel girone B l'Arboris Belli ha rimontato il Novoli è si è assicurato il secondo risultato utile consecutivo tra le mura amiche

Corato-Bisceglie 1-6 [autorete di Zaza (B), al 5', Pignataro (B) al 16', Bonicelli (B) al 43', Pignataro (B) al 49' Petitti (B) al 62', Lorusso (C) al 68', autorete di Santoro al 93']

Molfetta Sportiva-Borgorosso Molfetta 0-2 [Ventura al 15', Ventura al 67', Vitale all'83']

Polimnia-Foggia Incedit 5-0 [Emané al 29', Emané al 31', Marasciulo al 55', D'Amico al 59', Grassi al 72']

Virtus Mola-Molfetta [in campo dalle 19:00]

Arboris Belli-Novoli [Delgado (N) al 27', Arribillaga (AB) al 32', Gomes Forbes (AB) al 55']

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone A

Unione Calcio Bisceglie 16 (punti) Real Siti 15 Molfetta 15 Polimnia 12 Bisceglie 10 Virtus Mola 10 Borgorosso Molfetta 6 Nuova Spinazzola 6 Foggia Incedit 6 San Marco 5 Canosa 2 Corato 1 Molfetta Sportiva 1 San Severo 0

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone B

Manduria 16 (punti) Ugento 15 Virtus Matino 13 Massafra 12 Brilla Campi 10 Novoli 9 Arboris Belli 7 Atletico Racale 6 San Pietro Vernotico 6 Maglie 6 Otranto 5 Ginosa 5 Mesagne 4 Ostuni 1

(articolo in aggiornamento)