Eccellenza Puglia, settima giornata: i risultati delle baresi

Nel derby mattutino il Corato, guidato per la prima volta da Filippo Mastroviti (vice di Salvatore Maurelli che si è dimesso in settimana), ha colto il primo successo ai danni del Borgorosso Molfetta; da segnalare anche un calcio di rigore ospite battuto da Cianci e parato da De Santis. Per i biancorossi si è trattato del terzo ko totale, giunto dopo tre risultati utili di fila.

Dopo la vittoria di domenica scorsa per 5-0 contro il Foggia Incedit, il Polimnia ha incassato la terza sconfitta stagionale in case del Biseglie, che ha chiuso la gara in poco meno di dieci minuti nel primo tempo; stop anche per la Virtus Mola (il secondo di fila), andato in vantaggio contro il Foggia Incedit capace però di rimontare il match nel secondo tempo. Si complica ancora di più la situazione della Molfetta Sportiva, che al cospetto della Nuova Spinazzola ha subito il sesto ko in campionato.

Nel girone B l'Arboris Belli ha perso il botta e rispsota contro il Ginosa: quarta sconfitta per i gialloverdi.

Borgorosso Molfetta-Corato 1-3 [Dispoto (C) al 34', Frappampina (C) al 51', Ventura (BM) all'86', Loseto (C) al 95']

Bisceglie-Polimnia 3-1 [Pignataro (B) al 21', Kone (B) al 22', Pignataro (B) al 30', autorete di Rodriguez (P) al 48']

Foggia Incedit-Virtus Mola 2-1 [Strippoli (VM) al 7', Dascoli (FI) al 47', Siclari (FI) al 72']

Nuova Spinazzola-Molfetta Sportiva 2-0 [Zaldua al 45', Bonanno all'84' ]

Molfetta-Unione Calcio Bisceglie [in campo dalle 20:00]

Ginosa-Arboris Belli 2-1 [Gallitelli (G) al 15', Manelli (AB) al 42', Richella (G) al 61']

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone A

Molfetta 18 (punti) Real Siti 16 Unione Calcio Bisceglie 16 Bisceglie 13 Polimnia 12 Virtus Mola 10 Nuova Spinazzola 9 Foggia Incedit 9 Borgorosso Molfetta 6 San Marco 6 Canosa 5 Corato 4 Molfetta Sportiva 1 San Severo 0

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone B

Ugento 18 (punti) Virtus Matino 16 Manduria 16 Massafra 15 Brilla Campi 12 San Pietro Vernotico 10 Novoli 9 Ginosa 8 Arboris Belli 7 Maglie 7 Atletico Racale 6 Otranto 5 Mesagne 4 Ostuni 1

(articolo in aggiornamento)