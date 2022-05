Corato, vittoria amara nello spareggio contro il Sava: allo stadio Curlo finisce 1-0

Il Corato è riuscito a vincere il ritorno dello spareggio playoff contro il Sava, ma non è bastato: il match andato in scena allo stadio Curlo di Fasano è terminato 1-0, un risultato insufficiente al netto del 2-0 maturato nella gara di andata allo stadio Camassa. A decidere la sfida è stato il gol (il sedicesimo totale) dell'attaccante Di Rito, arrivato con un colpo di testa al 26'; entrambe le formazioni hanno chiuso il primo tempo in inferiorità numerica a causa delle espulsioni di D'Aiello per i padroni di casa e Quarta per gli ospiti. Nel secondo tempo i neroverdi hanno l'occasione per cambiare le sorti della contesa con un calcio di rigore di Di Rito, che però il portiere del Sava para. La stagione del Corato finisce così.