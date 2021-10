Altra sconfitta per il Borgorosso Molfetta, che cede per 3-0 contro il Team Orta Nova

Quinta giornata del campionato di Eccellenza, girone A: la formazione allenata da Mimmo Leonino ottiene la seconda sconfitta consecutiva e resta a quota 4 punti in classifica

Cade ancora il Borgorosso Molfetta, uscito sconfitto dalla trasferta sul campo comunale di San Ferdinando contro il Team Orta Nova, nel match valevole per la quinta giornata del campionato di Eccellenza (girone A). Il primo tempo risulta equilibrato, e dopo una fase di studio arriva la prima occasione firmata dagli ospiti, pericolosi col colpo di testa finito alto di De Ceglia; Il Team Orta Nova risponde grazie alla conclusione di Cormio, ben respinta da De Santis. La squadra allenata da Mimmo Leonino colpisce il palo in occasione del tentativo dal limite dell'area di Sciancalepore e, sul capovolgimento di fronte, subisce il gol dell'1-0 ad opera di Cormio che insacca dalla lunga distanza (23'). Bruno Sallustio con un tiro al volo prova a ristabilire gli equilibri, ma il portiere Capossele risponde presente. Ad inizio ripresa, al 46', Gouveia raddoppia venendo servito dalla sinistra, il Borgorosso Molfetta non riesce a reagire: Del Fuoco dunque sigla il 3-0 definitivo al 67'. Finisce così, con la seconda sconfitta consecutiva incassata dopo quella contro il Barletta e con la classifica che continua a recitare quota 4 punti.