Ruggito della Virtus Mola: 5-0 al Toma Maglie. Ultimo turno decisivo per agganciare i playout

Impresa della Virtus Mola allo stadio Nachira di Otranto, contro il Toma Maglie: i biancazzurri hanno vinto per 5-0, tenendo vive le speranze di giocarsi la salvezza ai playout in virtù del pareggio tra Atletico Racale e Gallipoli (risultato di 2-2). Si tratta del primo successo stagionale in trasferta per la Virtus Mola, che ha chiuso il primo tempo sul 2-0 grazie alla doppietta di Pinto; lo stesso attaccante classe 2001, a inizio secondo tempo, è andato di nuovo a segno firmando la tripletta personale. Ad arrotondare il risultato ci ha poi pensato Saani, autore di una doppietta (secondo gol su calcio di rigore). La Virtus Mola è salita a quota 20 punti e decisio sarà il prossimo turno domenica 10 aprile quando, allo stadio Madonna D'Altomare di Polignano, ci sarà il duello con l'Ostuni.