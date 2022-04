Serafino replica a D'Alba: il Borgorosso Molfetta fa 1-1 contro l'Unione Calcio Bisceglie

Squadra in casa

Squadra in casa Unione Calcio Bisceglie

Il Borgorosso Molfetta, tranquillo per la salvezza conquistata nello scorso weekend contro l'Atletico Vieste, ha chiuso il primo campionato di Eccellenza con un pareggio per 1-1 allo stadio Di Liddo, dove di fronte c'era l'Unione Calcio Bisceglie. Il risultato finale è stato stabilito già nel primo tempo: al 12' D'Alba ha portato avanti i padroni di casa, poi i biancorossi, al 34', hanno replicato grazie alla prodezza di Serafino. Il Borgorosso Molfetta è salito a quota 29 punti, occupando il decimo posto in classifica.