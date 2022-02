Il Corato vince ancora: Bozzi e Rizzo stendono l'Unione Calcio Bisceglie

Squadra in casa

Squadra in casa Unione Calcio Bisceglie

Il Corato prosegue incontrastato nel suo cammino. Allo stadio Ventura i neroverdi hanno battuto a domicilio l'Unione Calcio Bisceglie inanellando il settimo risultato utile consecutivo, nonché quinta vittoria di fila: un successo maturato grazie alle reti di Bozzi (undicesimo centro stagionale in diciotto presenze) e Rizzo. Con questa vittoria il Corato replica al Barletta capolista, vittorioso per 5-1 in trasferta contro la Vigor Trani, e consolida il secondo posto a quota 46 punti. Domenica 20 febbraio prevista un'altra trasferta, stavolta sul campo del Di Benedetto Trinitapoli.