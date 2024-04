Eccellenza Puglia: Molfetta ok, al Corato il derby contro il Polimnia

La Virtus Mola ha travolto con ben 17 reti la Molfetta Sportiva, il Borgorosso è caduto per mano del Foggia Incedit ed è retrocesso in Promozione. Nel girone B vittoria con goleada per l'Arboris Belli, ai danni del Mesagne