Borgorosso Molfetta, successo in rimonta sulla Vigor Trani per 2-1

Importante vittoria del Borgorosso Molfetta sul campo della Vigor Trani, nel match valevole per la nona giornata del campionato di Eccellenza: gli uomini allenati da Cosimo Leonino si sono aggiudicati lo scontro diretto in ottica salvezza rimontando lo svantaggio iniziale. Allo stadio Coppi di Ruvo di Puglia partono meglio i padroni di casa, con il portiere De Santis chiamato in causa per bloccare le velleiità avversarie: tuttavia la Vigor Trani va avanti grazie al rigore trasformato da Mazzilli assegnato per fallo di Cataldo (44').

Nel secondo tempo il Borgorosso Molfetta reagisce e riacciuffa la gara con Cubaj, che al 51' insacca il pallone sfruttando un errore difensivo. De Santis è ancora una volta chiamato in causa dalla Vigor Trani, che coglie anche un legno, ma gli ospiti resistono e finalizzano il sorpasso definitivo grazie a Sallustio, abile a colpire in ripartenza. Finisce così, 2-1: il Borgorosso Molfetta sale al quartultimo posto a quota 8 punti, assieme all'Atletico Vieste.