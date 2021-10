Prova di forza del Città di Mola: Vigor Trani battuta 4-2 e terzo posto in classifica

Autentica prova di forza del Città di Mola che, nel match della sesta giornata del girone A dell'Eccellenza pugliese, fa valere tutta la sua qualità sul campo dello stadio Scirea di Bitritto battendo 4-2 la Vigor Trani. Gli ospiti si impongono fin dai primi istanti di partita e vanno a segno al 4' con l'esterno offensivo Stancarone, neo-acquisto dei biancazzurri, che insacca il pallone grazie ad un rasoterra dopo la sponda di Diagne. La Vigor Trani reagisce e crea un pericolo alla porta di Molinari in occasione del tiro a giro di Mazzilli, gli ospiti continuano a macinare occasioni beccando un palo col colpo di testa di Cianci e segnando il raddoppio al 55': è Falconieri a battere il portiere avversario grazie ad un potente sinistro in area. Diagne e Colella vengono poi espulsi, entrambe le squadre rimangono in inferiorità numerica e in quel momento Diarrasouba accorcia le distanze.

Ma il Città di Mola continua ad avere le redini del gioco e nel giro di pochi minuti chiude la gara. Falconieri premia l'inserimento in di Raia che cala il tris all'80', lo stesso Falconieri successivamente chiude i conti con una sassata di sinistro che finisce all'incrocio: doppietta per l'attaccante e terzo gol complessivo in campionato. Mazzilli al fotofinish, su calcio di rigore, realizza il 4-2. Il Città di Mola sale a quota 13 punti in classifica e aggancia il terzo posto assieme al San Severo.