Il Corato travolge la Vigor Trani: 4-0 allo stadio Coppi

Il Corato si è rialzato, dopo la sconfitta di domenica scorsa nell scontro diretto col Barletta, travolgendo per 4-0 la Vigor Trani allo stadio Coppi di Ruvo di Puglia. L'incontro si è sbloccato nella ripresa, quando l'attaccante Di Rito ha infilato due gol (il classe 1985 ha raggiunto quota 15 reti in campionato) seguiti da un'altra doppietta, quella del centrocampista Rescio. Si è trattato dell'ottavo risultato utile consecutivo ottenuto in trasferta per gli uomini guidati da Massimiliano Olivieri: il Corato è salito a 60 punti in classifica.