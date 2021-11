Virtus Mola, contro l'Atletico Racale il primo sorriso stagionale: Pinto mattatore con una tripletta

Squadra in casa

Squadra in casa Virtus Mola

La Virtus Mola finalmente può sorridere: la formazione guidata da Angelo Sisto infatti ha conquistato il primo successo in campionato, nel match della decima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese, girone B. Allo stadio Azzurri d'Italia di Castellana Grotte è arrivata una vittoria per 3-2 sul Racale, al termine di una prestazione tutta grinta dei padroni di casa, capaci di rispondere alle sortite avversarie: nelle prime battute della partita Doronzo respinge un rigore, poi si l'attaccante Pinto che infila una tripletta (sono quattro le reti segnate da lui complessivamente finora); per gli ospiti reti di Romano e Botrugno.

La Virtus Mola accorcia proprio sull'Atletico Racale in classifica, salendo a quota 6 punti (penultimo posto) a sole due lunghezze dalla formazione leccese e dal Grottaglie, avversario del prossimo turno per un delicato confronto in ottica salvezza.