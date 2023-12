Eccellenza Puglia, la Virtus Mola esonera Massimiliano Tangorra

La ASD VIRTUS MOLA CALCIO annuncia oggi di aver sollevato mister Massimiliano Tangorra dalla carica di allenatore della prima squadra.

Massimiliano Tangorra ha condotto la nostra squadra nella parte finale del Campionato di Promozione dello scorso anno ottenendo il meritato ritorno nel Campionato di Eccellenza. Al tecnico va riconosciuto il giusto contributo offerto al nostro club e gli siamo grati per il suo impegno e la sua professionalità.

Auguriamo a lui il meglio per il suo futuro nel mondo del calcio e in tutte le sue sfide personali e professionali.

Nella giornata di domani verrà comunicata la scelta del mister che guiderà la nostra squadra nel prosieguo della stagione.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Mola