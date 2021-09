Ecco l'avversario del Gravina nel primo turno della Coppa Italia di Serie D

Sono stati resi noti dalla Lega Nazionale Dilettanti gli accoppiamenti del turno preliminare della Coppa Italia di Serie D, fase della competizione che prenderà il via domenica 12 settembre. Prevista una gara secca, così come per tutti gli altri turni fino alla finale del 22 maggio 2022 che si disputerà in campo neutro. Per il Gravina l'avversario del turno preliminare sarà il Fasano: gara fissata per le ore 15:00, allo stadio Stefano Vicino.