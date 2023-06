Ecco la possibile composizione del girone C della Serie C 2023/2024

Serie C Girone C

Terminati i playoff di Serie C con la promozione in cadetteria del Lecco ai danni del Foggia, ora è possibile provare a delineare quelo che sarà il girone C in vista della stagione 2023/2024.

Nel raggruppamento, che dovrebbe essere formato da 20 squadre, ci saranno le neopromosse dalla Serie D Sorrento, Brindisi e Catania, mentre dalla B scende il Benevenento. È probabile che il Pescara continuerà a militare nel girone meridionale, mentre da seguire la situazione del Messina la cui iscrizione al campionato in queste ore sembra in bilico. Tutto potrebbe anche cambiare e in tal caso si aprirebbe la strada a ripescaggi (Nardò alla finestra) e/o ammissioni. Di seguito l'elenco completo delle squadre.