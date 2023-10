L'ex allenatore del Bari Fabio Grosso ferito al volto prima di Marsiglia-Lione

Paura per Fabio Grosso: l'ex calciatore, attuale tecnico dell'Olympique Lione, è rimasto ferito al volto dopo una fitta sassaiola avvenuta prima della partita di Ligue 1 in casa del Marsiglia.

? Olympique Marseille vs Olympique Lyon game called OFF after shocking case of team coach attacked with stones.



This was Fabio Grosso right after in @lequipe picture. ?? pic.twitter.com/5VjxHw5lg2