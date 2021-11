Falconieri punisce il Borgorosso Molfetta: ritorno alla vittoria per il Città di Mola

Nel 'derby' andato in scena nell'ottava giornata del campionato di Eccellenza, girone A, il Città di Mola è riuscito a battere a domicilio il Borgorosso Molfetta allo stadio Paolo Poli, riscattando così il ko dello scorso turno contro il Corato. Pochi i sussulti nel primo tempo, dove sono da segnalare l'occasione di Sallustio per i padroni di casa che impegna il portiere Leuci con un tiro da fuori e quella di Stancarone, su cui è decisivo l'intervento di Cataldo. La ripresa è più vivace, il Città di Mola alza i ritmi della contesa e va vicinissima al gol con tre tentativi nel giro di pochi istanti: De Ceglia compie un salvataggio, poi Cataldo respinge la conclusione di Falconieri e il portiere De Santis è miracoloso su un ispirato Stancarone; il Borgorosso Molfetta prova a reagire in transizione, con Campanale che manca di poco la porta. Gli ospiti sono però più in palla, De Santis si oppone a Cianci e subito dopo, al 76', Falconieri trova la rete decisiva grazie ad un diagonale.

Finisce 1-0: il Città di Mola sale a quota 16 punti in classifica al quarto posto, mentre il Borgorosso Molfetta incassa un'altra sconfitta tra le mura amiche (la quarta in altrettante partite in questo torneo) e resta fermo a 5 punti assieme al San Marco.