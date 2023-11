Feralpisalò-Bari 3-3: a Piacenza pari e rimpianti per i biancorossi

Il Bari torna da Piacenza con un solo punto e tanti rimpianti dopo aver pareggiato 3-3 nel match della 13ª giornata di Serie B contro la FeralpiSalò.

Una partita che sembrava essersi messa subito in discesa per i biancorossi, passati in vantaggio al 7' con Nasti, e con l'immediata opportunità di raddoppiare fallita da Diaw dagli 11 metri. Dopo il penalty sbagliato la squadra di Marino ha avuto più di un'opportunità per arrotondare il risultato ma è rientrata negli spogliatoi in vantaggio di un solo gol.

Nella ripresa, nonostante l'immediato raddoppio di Sibilli, la FeralpiSalò ha riguadagnato fiducia dopo l'autorete di Di Cesare e di lì a poco ha prima pareggiato con Zennaro e poi trovato il vantaggio con Sau. Ad evitare quella che sarebbe stata una disfatta per i Galletti è stato Achik, che appena entrato ha trovato la rete del definitivo 3-3.

Nonostante l'ultimo posto in classifica (provvisoriamente abbandonato) la squadra di Zaffaroni si è dimostrata un osso duro e il Bari si è dovuto accontentare di un punto con cui sale a quota 18, andando alla sosta a ridosso della zona play-off.

Il risultato del Garilli certifica che l'ulteriore crescita di cui parlava Marino ancora non c'è stata e che in queste due settimane ci sarà tanto lavoro da fare. Alla ripresa del campionato, il 25 novembre al San Nicola, ci sarà una dura prova contro il Venezia, seconda forza del campionato a -2 dalla vetta occupata dal Parma.

Feralpisalò-Bari: la cronaca

Inizio di gara propositivo del Bari che staziona stabilmente nella metà campo gardesana, mentre la squadra di Zaffaroni si difende e aspetta il momento buono per ripartire. Al 7', però, i biancorossi vanno già in vantaggio: Koutsoupias servito sulla fascia destra guadagna il fondo, rientra sul sinistro e crossa, Nasti in tuffo colpisce di testa e batte Pizzignacco. Il Bari al 10' avrebbe addirittura l'opportunità per trovare l'immediato raddoppio sfruttando un pasticcio difensivo dell'ex Ceppitelli, con Diaw che a tu per tu viene abbattuto in uscita da Pizzignacco. Giallo per il portiere verdazzurro e calcio di rigore per i pugliesi. Dal dischetto va Diaw che però calcia in maniera tutt'altro che irresistibile e si fa bloccare il tiro dal classe 2001. Al 21' primo tentativo degno di nota della FeralpiSalò con Compagnon, il cui mancino da appena dentro l'area termina a fil di palo alla destra di Brenno. Poco prima della mezz'ora bel cross di Ricci per Diaw, imprecisa la conclusione dell'attaccante biancorosso che non inquadra lo specchio. Durante i 2' di recupero del primo tempo la squadra di Zaffaroni reclama un rigore per un presunto tocco di mano nell'area biancorossa ma Bonacina lascia correre e le squadre vanno al riposo con il Bari avanti di un gol.

Secondo tempo che ricomincia senza sostituzioni per entrambi gli schieramenti. Immediato raddoppio del Bari con Sibilli al 49': punizione dal limite guadagnata da Diaw, Acampora batte ma la barriera respinge, il pallone arriva al numero 20 biancorosso che controlla, prende la mira e con un sinistro imparabile batte Pizzignacco. La FeralpiSalò potrebbe accusare il colpo e invece accorcia immediatamente le distanze con un'autorete di Di Cesare, sfortunato a deviare nella propria porta un traversone di Zennaro. Ringalluzzita dal gol la compagine gardesana si rende nuovamente pericolosa con un tiro di Letizia respinto da Brenno e il successivo tentativo fuori bersaglio di Felici. Altra grande opportunità per i padroni di casa al 57' con Compagnon che da ottima posizione spara alto sul suggerimento di La Mantia. Scoccata l'ora di gioco Maita prende il posto di Acampora. Doppio cambio per i lombardi al 64': dentro Sau e Butic per Compagnon e La Mantia. Pareggia la FeralpiSalò al 65': punizione di seconda, Martella va al tiro, pallone agganciato da Zennaro che spara un destro sul primo palo su cui Brenno non può nulla. Al 67' il Bari reclama per un tocco di mano in area abbastanza evidente ma dopo il check il direttore di gara Bonacina dice che si può proseguire. Al 71' Zaffaroni manda in campo l'ex Parigini per Letizia. Completa la rimonta la FeralpiSalò: Felici sfonda sulla sinistra e mette in mezzo per Sau che di tacco batte Brenno. Al 78' i verdazzurri segnano ancora, la rete di Butic, però, viene annullata per posizione irregolare. Marino prova a scuotere i suoi mandando in campo Achik e Aramu per Koutsoupias e Pucino. Proprio Achik, una decina di secondi dopo aver messo piede in campo pareggia sfruttando un cross di Maita deviato da un difensore avversario. Prima rete in B per il marocchino. All'86' Bellomo prende il posto di Diaw nel Bari, mentre per la FeralpiSalò Hergheligiu rileva Zennaro. All'89' salvataggio provvidenziale di Vicari sul tiro a botta sicura di Butic. Nei 5' di recupero assalto del Bari che ci prova ancora con Achik, il fortino dei gardesani però regge e la partita finisce 3-3.

Feralpisalò-Bari 3-3: il tabellino

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, , Ceppitelli, Letizia; Felici, Zennaro (87' Hergheligiu), Fiordilino, Balestrero, Martella; La Mantia (64' Butic), Compagnon (64' Sau). A disp.: Minelli, Volpe, Ferrarini, Libera, Verzeletti, Camporese, Pietrelli. All. Zaffaroni

BARI (3-4-1-2): Brenno; Pucino (78' Aramu), Di Cesare, Vicari; Dorval, Acampora (60' Maita), Koutsoupias (78' Achik), Ricci; Sibilli; Diaw (86' Bellomo), Nasti. A disp.: Pissardo, Matino, Benali, Astrologo, Faggi, Zuzek, Edjouma, Morachioli. All. Marino

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Assistenti: Trinchieri - Ceccon

IV: Peletti

VAR: Irrati

AVAR: Pagnotta

Marcatori: 7' Nasti (B), 49' Sibilli (B), 51' aut. Di Cesare (F), 65' Zennaro (F), 73' Sau (F), 79' Achik (B)

Note - ammoniti: 10' Pizzignacco (F), 22' Di Cesare (B), Diaw (B). 61' Vicari (B), 62' Compagnon (F), 74' Brenno (B), 87' Achik (B). Diaw sbaglia un calcio di rigore al 10'. Recupero: 2', 5'