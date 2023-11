FeralpiSalò-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Ritrovata la vittoria anche in casa dopo aver battuto l'Ascoli, il Bari è atteso da un nuovo impegno in trasferta, questa volta contro la FeralpiSalò. Per la 13ª giornata i biancorossi faranno tappa al Garilli di Piacenza, stadio che ospita le partite dei gardesani in attesa dell'adeguamento del Turina.

Sulla carta potrebbe sembrare una partita favorevole ai biancorossi, che dal cambio di allenatore in poi hanno inanellato tre risultati utili (un pari e due vittorie consecutive per un totale di 7 punti) ma nella conferenza della vigilia è stato proprio Pasquale Marino a richiamare all'attenzione i suoi, ricordando loro che non dovranno badare alla posizione di classifica dei verdazzurri, provvisoriamente ultimi.

Per il Bari, che ha risalito la china fino a portarsi jn zona playoff agganciando l'ottavo posto, è troppo importante coltivare certezze dando continuità ai risultati e recuperare terreno dopo un avvio stentato. I biancorossi, però, troveranno una squadra che con l'arrivo in panchina di Zaffaroni si è mostrata più organizzata e battagliera portando via un buon punto da Cosenza nello scorso turno. Tornare a casa con un risultato positivo costituirebbe un ulteriore passo nel crescita auspicato da Marino.

Come arriva la FeralpiSalò

Contro i pugliesi, il tecnico dei gardesani Marco Zaffaroni dovrà fare a meno di una lunga lista di indisponibili: mancheranno Tonetto, Bacchetti, Voltan, Di Molfetta, Da Cruz, Pilati, Carraro e Kourfalidis. L'allenatore che ha preso il posto di Stefano Vecchi dovrebbe optare ancora per il 3-5-2: Pizzignacco tra i pali, Bergonzi e i due ex Ceppitelli e Camporese a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo Felici e Martella dovrebbero presidiare le corsie esterne, mentre al centro dovrebbe toccare a Zennaro Balestrero e Fiordilino. In attacco potrebbe esserci ancora spazio per la coppia formata da La Mantia e Compagnon.

Come arriva il Bari

Per la sfida Pasquale Marino ritrova capitan Di Cesare, tornato a disposizione dopo un turno di squalifica, e Benali, recuperato dopo aver smaltito i problemi muscolari accusati la scorsa settimana. A Piacenza mancherà Frabotta fermato da un colpo alla costola ricevuto in allenamento. Anche al Garilli il Bari dovrebbe scendere in campo con il camaleontico 3-4-1-2 (che all'occorrenza diventa un 4-4-2) visto nelle ultime uscite: Brenno in porta, Pucino, Di Cesare e Vicari in difesa, Dorval e Ricci sulle corsie esterne con Acampora e Koutsoupias ad agire centralmente e Sibilli a muoversi alle spalle dei due attaccanti Diaw e Nasti.

FeralpiSalò-Bari: probabili formazioni

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Campoprese; Felici, Zennaro, Fiordilino, Martella; La Mantia, Compagnon. All. Zaffaroni

BARI (3-4-1-2): Brenno; Pucino, Di Cesare, Vicari; Dorval, Acampora, Koutsoupias, Ricci; Sibilli; Diaw, Nasti. All. Marino

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Assistenti: Trinchieri - Ceccon

IV: Peletti

VAR: Irrati

AVAR: Pagnotta

FeralpiSalò-Bari: i precedenti

FeralpiSalò e Bari si sono affrontate soltanto in due occasioni, entrambe durante la stagione 2020-2021, al primo turno nazionale dei play-off di Serie C: dopo la vittoria per 1-0 dei gardesani al Turina con gol di Tulli, i biancorossi guidati da Gaetano Auteri non riuscirono ad andare oltre lo 0-0 al San Nicola venendo eliminati.

FeralpiSalò-Bari: dove vederla in tv e in streaming

La gara della 13ª giornata di Serie B FeralpiSalò-Bari, in programma allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza alle 14:00 di sabato 11 novembre 2023, verrà trasmessa su Dazn e su Sky Sport (canale 253) e sarà visibile in streaming anche su NOW e SkyGO.