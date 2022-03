Fesca Bari, brutto ko in rimonta: l'Arboris Belli passa per 3-2

Squadra in casa

Squadra in casa Fesca Bari

Dopo il pareggio a reti bianche contro la Rinascita Rutiglianese, la Fesca Bari è stata rimontata dall'Arboris Belli nel duello andato in scena allo stadio Scirea di Bitritto. 3-2 il risultato finale, col primo tempo che è terminato 2-0 per i gialloneri grazie alle reti di Azzariti su calcio di punizione e di Kociraj: gli ospiti però ci credono e ribaltano completamente il risultato con le reti di Salvi, Mastronardi e Di Cosola; da segnalare anche il rigore parato dal portiere dei padroni di casa Accettura. La Fesca Bari resta ultima a quota 6 punti in una situazione di classifica sempre più complicata,