Fesca Bari, tutti i marcatori della stagione 2021/2022

Il bottino raccolto dalla Fesca Bari in termini di gol segnati, nella stagione 2021/2022, è stato magro: sono state solo 16 le reti all'attivo per la formazione barese, che si è attestata come il peggior attacco del girone A del campionato di Promozione pugliese. 61 invece i gol subiti. Il calciatore che è andato più volte a referto è stato Saverio Corallo, autore di 4 centri; a seguire Claudio Parise, fermatosi a quota 3.

Pasquale Azzariti, Alessio Bordoni, Alessandro De Rosa, Anxhelo Kociraj, Cosimo Pastoressa, Antonio Spagnuolo, Danilo Spina e Donato Turitto hanno invece firmato una rete a testa.