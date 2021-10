Quarta sconfitta per la Fesca Bari: la Nuova Spinazzola si impone per 4-1

Non riesce a muovere la classifica la Fesca Bari, che ha racimolato la quarta sconfitta in altrettante gare del girone A di Promozione restando così all'ultimo posto assieme allo Sporting Apricena, a zero punti. Stavolta a battere i gialloneri, che nell'arco della gara ci hanno provato dando tutto, è stata la Nuova Spinazzola. 4-1 il risultato finale allo stadio Alen Fasciano: il vantaggio iniziale dei padroni di casa è firmato da Lomuscio, sugli sviluppi di un corner (7'), mentre a raddoppiare ci pensa Losappio grazie ad una sponda di Ludovico. La Nuova Spinazzola continua a macinare gioco e chiude la pratica già nel primo tempo dopo che Loconte, al 21' e al 39', sigla una doppietta. Nella ripresa il gol della bandiera della Fesca Bari di Bordoni.