Fesca Bari, quindicesima sconfitta stagionale: la Nuova Spinazzola passa per 4-0

Nona sconfitta per la Fesca Bari, la quindicesima complessiva in questo campionato. Al campo sportivo Sante Diomede è la Nuova Spinazzola a passare, col rotondo risultato di 4-0. La formazione ospite mette a segno due gol per tempo: Daleno e Loconte aprono le danze nella prima frazione, poi Lomuscio e Ieva arrotondano ulteriormente il vantaggio nella ripresa. La Fesca Bari resta ultima in classifica a quota 2 punti.