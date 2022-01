Fesca Bari, urge interrompere la striscia negativa: il 30 gennaio trasferta a Lucera

Una serie negativa di sette sconfitte consecutive, solo due punti conquistati nelle prime quindici gare stagionali che valgono l'ultimo posto in classifica: la prima parte di campionato per la Fesca Bari è stata piuttosto complicata, fino a qui. Gli unici risultati positivi raccolti sono stati i pareggi, entrambi per 1-1, contro Don Uva e Rinascita Rutiglianese. Per cercare di cambiare le cose serve un altro passo, a partire dalla ripresa del campionato fissata il 30 gennaio.

In tale data la formazione giallonera affronterà in trasferta, allo stadio Comunale, il Lucera, nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Promozione, Girone A.