La Fesca Bari Women ritorna a far punti: il match col Catania finisce 1-1

Dopo cinque sconfitte di fila, la Fesca Bari Women ritorna a fare punti: presso il campo sportivo Capocasale, la formazione giallonera ha colto un pareggio per 1-1 contro il Catania. La formazione padrone di casa si rende pericolosa in avvio di gara con Turco e Ceci (pallone fuori di un soffio a seguito di una girata), ma sono le siciliane a portarsi in avanti grazie al colpo di testa di Romano sugli sviluppo di un calcio d'angolo. La Fesca Bari non ci sta, alza i giri del motore e riporta la partita in equilbrio con l'autogol di Messina al 34'. Nella ripresa il duello si conferma vivace, le baresi non riescono però a sfruttare i calci piazzati che riescono a guadagnarsi mentre il Catania sfiora il gol al 66', quando una conclusione finisce di poco alta sulla traversa: finisce così, la Fesca Bari resta penultima in classifica a quota 6 punti.